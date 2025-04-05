Новые двигатели — это секретное оружие модернизированного бомбардировщика B-51J.

Несмотря на распиаренный B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider, рабочей лошадкой в деле несения ядерного оружия ВВС США был и остается бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. Самолет не раз модернизировался до различных версий, и теперь у него появилось «секретное оружие» в виде нового двигателя компании Rolls-Royce F-130. Об этом на своих страницах пишет издание 19Fortyfive со ссылкой на собственные источники.

Как пишет автор материала, новые двигатели серии F-130 начнут устанавливать на B-52 только в 2026-м финансовом году, и весь процесс пройдет в две волны. Всего планируют в первой итерации заменить силовые установки на 30% самолетов, которые станут более энергоэффективными, простыми в эксплуатации и экономически выгодными. Согласно уверениям автора, новый двигатель F-130 на протяжении всего срока эксплуатации не потребует капитального ремонта, а также продлит актуальность бомбардировщика еще на 30 лет.

«Бомбардировщик B-52 проходит критическую модернизацию с использованием новых двигателей Rolls-Royce F130, своего рода секретного оружия, обещающего увеличить мощность, на 30 процентов повысить топливную экономичность и снизить затраты на техническое обслуживание», — рассказывает автор 19Fortyfive.

Устанавливаемый на B-52 F-130 – это разработанный для гражданской авиации двигатель Rolls-Royce BR725. Это даёт новой установке определённые преимущества, так как за счёт унификации армия будет оперативно получать необходимые запасные части.

Стоит отметить, что установка новых двигателей – не единственная модернизация, которая ждёт B-52, так как ещё в прошлом году должна была начаться установка новых радаров. Однако, как сообщают источники, их установка была отложена на год.