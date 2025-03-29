Наш пистолет значительно лучше подходит для боевого применения в условиях высокой запыленности, экстремальной жары и холода.

Принятый на вооружении ВС РФ в этой декаде Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) превосходит свой аналог в виде австрийского Glock в ряде моментов. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Кузбасс» про тренировки местных сил Росгвардии и эксплуатации ими МПЛ. В частности, боец с позывным Вираж высказался, что новый российский пистолет значительно лучше подходит для боевого применения в условиях высокой запыленности, экстремальной жары и холода.

«Лебедев может. И даже лучше классики, ветерана-австрийца "Глока". Модели уже более сорока лет. Но он — иностранец — не готов работать в экстремальных условиях: жара, песок или повышенная влажность. В отличие от нашего», — рассказал боец Росгвардии.

Стоит отметить, что австрийский «Глок» разработали в 1980-х годах и с тех пор неоднократно улучшали и продолжают это делать. При этом даже с последними улучшениями пистолет отличается сложной схемой стрельбы, которую слегка упростили методом замены ударно-спускового механизма на более простой.

Что касается Модульного пистолета Лебедева, то его приняли на вооружение только в 2021-м году и в нем использовали последние наработки в области короткоствольного стрелкового оружия. Кроме того, МПЛ изначально создавался в двух варианта: линейная версия для вооружения летчиков ВКС РФ и версия для специальных подразделений, которая идет со специальным стволом и возможностью присоединять к нему ПБС. При этом обычный МПЛ должен заменить собой в войсках устаревший еще в прошлом веке Автоматический пистолет Стечкина, которые используется летчиками ВКС даже в этой декаде для обороны в случае самозащиты после эвакуации из техники.