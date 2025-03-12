GTA 5 Enhanced получила низкие оценки в Steam.

В Steam игра получила самый низкий рейтинг среди всех игр серии. Из 20 тысяч отзывов 46% оказались негативными. Главная проблема — перенос аккаунтов. Многие пользователи не смогли перенести свои профили. В эти аккаунты они вложили тысячи часов и реальные деньги. Ошибки при переносе вызвали волну критики.

Еще одна проблема — отсутствие онлайн-чата. Без него лобби и миссии кажутся скучными. Игроки говорят, что общение было важной частью игры. Теперь ее не хватает. Также многие считают, что Enhanced не стоило делать отдельной игрой. По их мнению, это должно быть бесплатное обновление для GTA 5.

Однако, некоторые игроки все же хвалят новинку. Им нравится улучшенная графика, да и задержки стали меньше, а частота кадров работает стабильнее. Но, увы, эти улучшения не перевешивают все минусы. Для большинства фанатов графика не спасает ситуацию.

На форумах и в соцсетях игроки активно обсуждают, что Rockstar торопилась с выпуском. Некоторые считают, что компании пора сосредоточиться на GTA 6. По данным портала IGN, похожие проблемы были и с другими переизданиями от Rockstar. Например, с трилогией GTA в 2021 году. Тогда игроки тоже жаловались на баги и недоработки. Тогда разработчики быстро их устранили, будем надеяться, что и сейчас ситуация изменится после пары-тройки апдейтов.



