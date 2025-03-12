Вместо японских хромовых мишеней автозавод «Призма» теперь использует российские.

Российские автомобили становятся всё более отечественными. Новая модель Lada Iskra от АвтоВАЗа скоро получит зеркала, сделанные в России. Электромобиль «Атом» тоже будет оснащён такими же деталями. Об этом сообщила директор завода «Призма» из города Димитровграда Татьяна Филимонова в программе «Вести». Завод «Призма» находится в индустриальном парке «Мастер» и активно развивается.

Раньше для зеркал использовали японские хромовые мишени. Теперь их заменили на российские аналоги. Всё благодаря импортозамещению. Причем, завод не останавливается на достигнутом. В 2025 году здесь планируют начать выпускать зеркала для грузовиков. Это поможет сделать российские автомобили ещё независимее от иностранных поставок.

Развитие производства поддерживает Фонд финансирования промышленности и предпринимательства. Благодаря этому «Призма» переходит на отечественное сырьё. Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Васин отметил в эфире телепрограммы: «Мы активно работаем над тем, чтобы заменить импортные детали российскими».

Lada Iskra — это новый шаг АвтоВАЗа в создании современных машин. Модель обещает быть доступной и практичной. Электромобиль «Атом», в свою очередь, ориентирован на экологичность. Оба проекта показывают, что российский автопром движется вперёд. Использование отечественных запчастей снижает затраты и делает производство стабильнее и эффективнее.



