Мотоцикл создан на основе гражданских разработок и является модернизацией обычного e-boost.

Ведущие военные компании продолжают работать над повышением мобильности каждого отдельного солдата. В частности, компания Diedrich Engineering Systems (D.E.S.) Defense показала на проходящей в Германии выставке Enforce Tac электромотоцикл для оснащения спецподразделений для упрощения их перемещения по пересеченной местности. Показанное изделие способно разгоняться до 50 км/ч по труднопроходимой местности и пройти до 100 – 130 км с одной зарядки.

Как пишет издание Defense Network, показанный мотоцикл создан на основе гражданских разработок и является модернизацией обычного e-boost. Электромотоцикл разгоняется до 50 км/ч и при этом весит всего 70 килограммов, что позволяет быстро доставить транспорт в нужное место и в случае необходимости вытащить на себе в точку эвакуации. согласно уверениям разработчика, есть два вида аккумуляторов для e-boost, рассчитанных на 100 и 130 км без подзарядки. Тип питающих батарей выбирает заказчик, который захочет приобрести для своих подразделений это транспортное средство.

«В основе мотоцикла лежит гражданский e-boost, который дорабатывают для выполнения боевых задач. Двухколесный транспорт способен нести до 150 килограммов нагрузки. E-boost поддерживает два типа аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода до 100 и 130 километров. Мотоцикл оснастили кронштейнами для крепления оружия» - сообщает «Лента.ру».

Стоит отметить, что электромоторы таких мотоциклов работают крайне тихо, что повышает незаметность перемещения спецподразделений. Этот фактор весьма критичен при выполнении операций в потенциально недружественной местности, а как показала практика нынешней декады, неожиданные фланговые удары мотоциклетной «кавалерии» способны удивить.