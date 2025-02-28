Первый полет Ту-95 состоялся еще в 1952 году.

Стоящие на вооружении Военно-космических сил РФ стратегические ракетоносцы Ту-95, прозванные в НАТО Bear («Медведь»), по-прежнему представляют собой грозное оружие, с которым необходимо считаться. Об этом пишет Брент Иствуд американского военного издания 19FortyiFive, который добавил, что российские самолеты этой модели не раз появлялись около американских границ и проверяли тем самым системы радиолокационного обнаружения.

Как пишет автор издания, не стоит обольщаться тем, что Ту-95 начали производить в начале 1950-х годов. С тех пор машина не раз прошла модернизации и была переделана из простого стратегического бомбардировщика в стратегический ракетоносец, способный нести на себе несколько ракет со специальными, ядерными, боевыми частями. Также не стоит обольщаться его шумностью за счет использования турбовинтовых двигателей, так как дальность полета одного «Медведя» превышает 10 тысяч миль.

«Ту-95 часто "тестирует" средства противовоздушной обороны США и НАТО, особенно вблизи Аляски и Великобритании. Несмотря на то, что он громкий и заметный, большая дальность полета и грузоподъемность делают его грозной ракетной платформой» - пишет автор издания 19FortyiFive.



