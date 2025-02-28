Рабочие частоты меняются в один клик.

Российские конструкторы продолжают работать над созданием передовых решений в сфере дроностроения. Так появились новости, что инженеры Сибирского конструкторского Бюро СКБ «Пиранья» создали полный аналог китайского дрона-разведчика Mavic, но при этом внесли улучшения в конструкцию и добавили возможность операторам FPV-дрона менять частоты дрона при запуске. Сибирский дрон получил название «Сова 13» и его уже используют в российских войсках.

Согласно поступившей информации, «Сова 13» может использоваться, как дрон разведчик, снабженный высокоточной и стабилизированной цифровой камерой. Кроме того, ПЛА передает информацию аналоговым сигналом, что позволяет повысить его дальность применения и надежность связи с оператором. Внешне «Сова» напоминает производимый концерном «Калашников» дрон-камикадзе «Куб-2» и также может нести на себе боевые заряды для поражения потенциальной цели.