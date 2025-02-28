Моддеры выпустили своё обновление, которое уже доступно для всех.

Легендарная игра StarCraft 2 получила новую жизнь. Спустя 15 лет после выхода фанаты продолжают поддерживать проект. Сообщество активно создает различные моды. Недавно моддеры представили тизер с русскоязычной озвучкой. Он посвящен проекту StarCraft 2 Plus. Этот многопользовательский мод разработал автор под ником Darkwolf.

Мод заменяет стандартных юнитов в мультиплеере. Юниты взяты из разных частей серии SC2. Среди них — юниты из StarCraft: Brood War, кампании SC2 и кооперативного режима SC2. Главное внимание в ролике уделено Терранам. Появились ракетомётчик, криомётчик и минодробитель. Эти юниты стали альтернативой привычным ладдерным.

Игра вышла в 2010 году и быстро стала культовой. За годы существования она собрала миллионы поклонников. Официальная поддержка от Blizzard почти прекратилась. Но сообщество не сдается. Моддеры, такие как Darkwolf, вдохнули в проект вторую жизнь.

Проект уже обсуждают в интернете. Игроки рады новым юнитам и надеются, что новые юниты продолжат добавляться авторами. Некоторые на форумах высказывают мнение о том, что это может вернуть интерес и к мультиплееру, другие же просто хвалят качество работы моддеров. Всех объединяет одна точка зрения - мод удался.