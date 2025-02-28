Некоторые игры даже поддерживают Steam Workshop.

Компания Electronic Arts сделала подарок фанатам. Она выложила исходные коды четырёх игр серии Command & Conquer:

Command & Conquer, Command & Conquer: Red Alert, Command & Conquer: Renegade Command & Conquer: Generals

Коды игр можно найти на платформе Github. Они распространяются по свободной лицензии и любой желающий может их скачать и использовать.

Кроме того, EA обновила некоторые игры серии. Теперь Kane's Wrath и Red Alert 3 поддерживают Steam Workshop. Эти проекты работают на движке SAGE. Получается, теперь игроки смогут создавать и делиться своими модами с миром.

Эксперты считают, что это может вдохнуть новую жизнь в серию игр C&C. Моддеры начнут создавать свои версии игр. Это привлечет внимание новых игроков. Например, Red Alert до сих пор любят за динамичные сражения и стратегию. А Generals ценят за современный подход к жанру.

Electronic Arts редко открывает коды своих игр. Такой шаг — необычный для компании. Возможно, это просто попытка поддержать сообщество, раз уж сами "забили" на эту культовую серию игр.