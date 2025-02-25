Возвращение бренда в Россию может усилить конкуренцию среди автопроизводителей.

Автомобили поступают через параллельный импорт и уже доступны в автосалонах Москвы и Воронежа стоимость от 4,1 миллиона рублей.

Покупателям будет предлагаться 2 версии: Версия Comfort оснащена 2,0л движком, мощностью 150 лошадиных сил, АКПП и полным приводом. В эту комплектацию входят мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, круиз-контроль, подушки безопасности и система стабилизации.

Навороченная версия Flagship предлагается с 2,0л турбированным движком, мощностью 236 лошадиных сил. Ее стоимость начинается от 4,249 миллиона рублей. Эта комплектация дополнительно оборудована:

адаптивным круиз-контролем,

системой предотвращения столкновений,

кожаным салоном,

панорамной крышей

и электрорегулировкой передних сидений.

Ранее Kia Sportage собирали на заводе «Автотор» в Калининграде. Однако после ухода бренда из России официальные поставки прекратились. Сегодня модель снова доступна и популярна благодаря параллельному импорту, что влияет на ее стоимость.

Возвращение Kia Sportage на российский рынок может усилить конкуренцию среди автопроизводителей. Особенно это касается китайских брендов, которые в последнее время активно занимают долю рынка. Согласно данным агентства «Автостат», на начало июля 2024 года в России было зарегистрировано 1,86 миллиона китайских автомобилей, что составляет 4% от общего числа автомобилей в стране.

Появление обновленного Kia Sportage по конкурентоспособной цене может изменить расстановку сил на рынке и предложить покупателям альтернативу среди кроссоверов.