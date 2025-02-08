Трамп добавил, что МУС вообще не имел права выдавать ордера на арест.

Американский новый-старый президент Дональд Трамп продолжает свою серию заявлений и указов, направленных на возвышение США. На этот раз 47-й глава Белого дома ввел серию санкций против Международного уголовного суда с формулировкой, что «они действуют незаконно». Напомним, что ранее этот самый МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина, израильского премьера Биньямина Нетаньяху и главу Минобороны Израиля Галанта. Кроме того, под действия ордеров организации попали несколько американских граждан.

Согласно заявлениям Трампа, МУС действует незаконно и не имеет право выдавать ордера на арест американских граждан и представителей Израиля. При этом про президента РФ, глава США ничего не сказал. Напомним, что в США, как, впрочем, и в Израиле с Россией, Международный уголовный суд не признан официально.

«Я, Дональд Трамп, президент США считаю, что из-за принятия МУС необоснованных решений, направленных против граждан США и против некоторых наших союзников, включая Израиль, в Международном уголовном суде должны понести ответственность» - заявляет Трамп.

В свое время, когда МУС выдал ордера на арест Владимира Путина, ряд граждан с запада злорадствовал на тему Гаагского суда и российского руководства. Вот теперь против этой самой организации вводятся ответные меры, которые призваны заблокировать работу МУС. При этом пока американские чиновники не рассказали какие именно санкции будут введены и каким именно образом это будет реализовано.