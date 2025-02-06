Александр Медведев, председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит», поделился необычным опытом. Он рассказал, как сыграл в популярную онлайн-игру «Мир танков». Во время игры он столкнулся с командой, которая называлась «Спартак».

«Я играл в «Танки» и увидел название «Спартак». Как сыграли-то? Трех убил, двух ранил», — заявил Медведев.

Однако представители московского «Спартака» сразу уточнили, что это не официальная команда клуба. Коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев пояснил: «Мы не разрешали им так называться. Это команда сообщества болельщиков «Спартака». Она называется Fanat1k».

Напомним, что «Мир танков» — это популярная многопользовательская игра, где игроки управляют танками и сражаются друг с другом. В игре есть возможность создавать команды и участвовать в турнирах. Ранее в Лиге Мира Танков прошли первые соревнования. Победу в них одержала команда Forze.

История с участием Медведева вызвала интерес у болельщиков. Многие отметили, что это необычный способ «сразиться» с соперником.

Игра в «Мир танков» стала еще одним примером того, как спорт и виртуальный мир пересекаются. В последние годы онлайн-игры все чаще становятся площадкой для взаимодействия болельщиков и даже представителей клубов.