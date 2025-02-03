Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу российского филиала компании Google. Суд запретил американской корпорации продолжать судебные разбирательства против её российского подразделения в суде Калифорнии. Это решение стало ответом на ходатайство конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, который указал, что решения американского суда не могут быть исполнены на территории России.

Ситуация началась с того, что Google попыталась через суд Калифорнии запретить представителям российского филиала участвовать в деле о банкротстве. Американский суд принял ограничительные меры, которые, по сути, мешали Арбитражному суду Москвы рассматривать дела, находящиеся в его компетенции.

Однако российский суд не согласился с этим. Он постановил, что решения иностранных судов не имеют силы в России, особенно если они противоречат российскому законодательству.

История конфликта

Декабрь 2021 года. Российский филиал Google выплатил своей материнской компании дивиденды в размере $128,7 млн.

2022 год. Российское подразделение Google было признано банкротом.

Апрель 2024 года. ООО «Гугл» подало заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием признать выплаты дивидендов незаконными. Суд удовлетворил это требование, а позже отклонил апелляцию Google.

Запрет на продолжение разбирательств в США позволяет российскому подразделению Google сосредоточиться на решении своих вопросов в рамках российского законодательства.

Пока Google не комментирует решение российского суда. Однако это дело может иметь долгосрочные последствия для отношений между российскими филиалами международных компаний и их головными офисами.