Машину в кузове XW60 можно заказать за 3,5 млн рублей

Цены на новый Toyota Prius пятого поколения значительно снизились в России. Теперь автомобиль можно приобрести всего за 3,5 миллиона рублей. Ранее, в августе 2024 года, стоимость этой модели начиналась от 4 миллионов рублей.

Увеличение поставок этой модели в Россию привело к снижению цен. Например, в Находке предлагают новый Prius 2023 года с 1,8-литровым бензиновым двигателем и передним приводом за 3,5 миллиона рублей. В Красноярске же за аналогичный автомобиль, но под заказ из Южной Кореи, просят уже 3,915 миллиона рублей.

Также на рынке появились предложения с минимальным пробегом. Во Владивостоке можно купить подключаемый гибрид 2023 года с двигателем объемом 2,0 литра и пробегом всего 4 тысячи километров за 3,2 миллиона рублей.

Мировые продажи Toyota Prius пятого поколения начались в конце 2023 года. Размеры автомобиля составляют 4600 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1430 мм в высоту, при длине колесной базы 2750 мм.