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Zeekr Mix размером со Skoda Kodiaq с тремя сдвижными дверями уже продают в России

А еще там есть поворотные кресла и столик.
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Новый электрический минивэн Zeekr Mix, который уже доступен на российском рынке, скоро появится в Европе. Эта модель, стоимостью от 7,4 миллиона рублей в России, была впервые представлена в Китае в октябре и уже успела завоевать внимание покупателей. Цена для европейского рынка пока не установлена.

Zeekr Mix отличается своими размерами, сопоставимыми с Skoda Kodiaq, и предлагает уникальные функции, такие как три сдвижные двери и вращающиеся на 270 градусов передние кресла. Внутри минивэна установлен столик, который можно трансформировать из центрального туннеля, а также большой плавающий экран на центральной консоли и меньший экран приборной панели за рулём.

Мощность автомобиля достигает 415 лошадиных сил, а его дизайн включает большую колесную базу 3008 мм и короткие свесы. Длина минивэна составляет 4688 мм. Кроме того, Zeekr Mix оснащён лидаром на крыше, что позволяет использовать систему помощи водителю Haohan 2.0 от Zeekr.

В салоне минивэна предусмотрены три сиденья во втором ряду с электроприводными подставками для ног, замшевый потолок и большой люк. Этот автомобиль не только функционален, но и комфортабелен.

Zeekr Mix уже вошёл в историю, став первым умным электромобилем, который был включён в коллекцию Шанхайского автомобильного музея и музея Петерсона в США.

Важно отметить, что с 1 января 2025 года в России значительно увеличится утилизационный сбор на электромобили для юридических лиц, который возрастет в 20 раз для автомобилей в возрасте до трех лет. Это изменение может повлиять на рынок электромобилей в стране.

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