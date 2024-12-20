По дизайну кроссовер похож на новейшие Kia Sorento и Kia Sportage 2026.

Kia представила новый бюджетный кроссовер Syros, который уже успел привлечь внимание благодаря своему стильному дизайну, напоминающему последние модели Kia Sorento и Kia Sportage 2026. Этот автомобиль, разработанный специально для индийского рынка, имеет компактные размеры: его длина составляет 3995 мм, ширина - 1800 мм, а высота - 1665 мм. Такие габариты позволяют избежать высоких налогов, которые взимаются в Индии с машин длиной более 4 метров.

Kia Syros предлагает вместительный багажник объемом 465 литров и доступен с двумя вариантами двигателей. Первый — это 1,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 120 лошадиных сил, который можно сочетать либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 7-ступенчатым роботизированным агрегатом. Второй — 1,5-литровый турбодизель мощностью 116 лошадиных сил, доступный как с 6-ступенчатой механической коробкой, так и с 6-ступенчатым автоматом.

В интерьере новинки установлены три экрана: два 12,3-дюймовых дисплея для цифровой панели приборов и медиасистемы, а также дополнительный 5-дюймовый экран для управления климатической системой. В топовой комплектации Kia Syros оснащается аудиосистемой Harman Kardon с восемью динамиками, панорамной крышей с люком, шестью подушками безопасности, системой вентиляции всех сидений и различными системами помощи водителю.

Этот кроссовер станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный и стильный автомобиль по доступной цене.