Tesla полтора часа проехала по пробкам Лос-Анджелеса на автопилоте
Tesla демонстрирует, как их технология автопилота преодолевает пробки в Лос-Анджелесе, делая поездки более комфортными и менее стрессовыми. Автомобиль, оснащенный системой Full Self-Driving, успешно справляется с дорожной ситуацией, двигаясь по загруженным улицам города более полутора часов без вмешательства водителя.
Илон Маск, основатель и глава компании Tesla, поделился видео, которое было опубликовано пользователем Whole Mars Catalog. В этом видео видно, как автомобиль Tesla на автопилоте спокойно продвигается сквозь пробки. Маск комментирует: "Покажите своему другу беспилотный автомобиль Tesla. Это похоже на магию."
Продолжительность поездки составила час и сорок минут, в течение которых автомобиль не требовал управления со стороны человека. Это становится значимым нововведением для жителей мегаполисов, где пробки на дорогах — обыденное явление. Использование такой технологии может кардинально изменить ежедневные поездки, делая их менее утомительными и более продуктивными.
Технология Full Self-Driving от Tesla продолжает развиваться, и каждый новый обновленный вариант системы приближает нас к будущему, где вождение автомобиля станет полностью автономным. Это не только упрощает жизнь водителей, но и обещает сделать дорожное движение более безопасным и эффективным.
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