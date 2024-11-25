Грузовой самолет компании DHL при заходе на посадку в аэропорту Вильнюса упал на жилой двухэтажный дом, имеются пострадавшие, которых доставили в местную больницу . Об этом сообщает телеграмм-канал портала Delfi Литва. Сообщается, что после падения на месте аварии начался пожар, но при этом никто из жильцов дома по последним данным не пострадал.

Пока данные о жертвах разнятся, так как один источники рассказывают, что один пилот погиб, другие, что выжил только один из пилотов, а остальные нет. Экипаж борта состоял из 4-х человек: двух пилотов самолета и двух представителей транспортной компании. На месте падения самолета уже работают экстренные службы, которые не дают распространиться пожару за пределы зоны падения.

«В Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом и загорелся. Очевидцы утверждают, что это был самолет компании DHL» - сообщает портал.



