Microsoft объявила о запуске уникальной лотереи, главный приз которой составит $1 миллион. Приз будет разыгран среди пользователей поисковика Bing. Это предложение является частью инициативы Microsoft Rewards. Эта программа позволяет пользователям зарабатывать баллы за использование продуктов компании. Недавно компания снизила количество баллов, которые можно заработать, что вызвало недовольство среди пользователей. В ответ на это, Microsoft решила провести розыгрыш с солидным призовым фондом.

Акция получила название «Ultimate Giveaway» и доступна для жителей США, Пуэрто-Рико, Канады, Великобритании, Франции и Германии. Чтобы принять участие, необходимо использовать Bing и Edge как основные инструменты для поиска и серфинга в интернете, а также выполнять простые задания в рамках программы. Баллы, заработанные в процессе, можно использовать для подачи заявок на участие в конкурсе.

Лотерея продлится вплоть до 31 декабря этого года. Кроме главного приза в один миллион долларов, будут разыграны и другие, меньшие призы, до $10 тысяч каждый. Это отличная возможность для пользователей не только улучшить свой опыт использования продуктов Microsoft, но и получить шанс выиграть значительные денежные призы.