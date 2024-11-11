Украина не собирается идти ни на какие территориальные уступки.

Западные политики все чаще начинают высказываться в пользу начала мирных переговоров между РФ и Украиной. При этом украинцам предлагают смириться с территориальными потерями, чтобы прекратить российскую Спецоперацию. В частности, свое слово сказал советник Трампа Брайан Ланз, заявивший, что Киеву необходимо предоставить реалистичный план завершения конфликта. На слова американского чиновника резко отреагировали в офисе президента Зеленского, заявив, что план есть, но Москва не может осознать, насколько он приемлемый.

Поддавшись на провокацию со стороны Ланза в словесную пикировку, включился один из сотрудников офиса Зеленского по фамилии Литвинов. В своей речи политик заявил, что Украина уже давно подготовила план, по которому можно заключить мирный договор. Причем он был готов уже в 2022-м году, но в России не осознают мирные намерениям украинцев. Разумеется, речь идет о так называемой «формуле мира» Зеленского по которой России необходимо вывести войска с территории Украины, вернуть все «захваченные» области, а главное выплатить немаленькую контрибуцию для «восстановления потерянного».

Стоит отметить, что Дональд Трамп также не раз высказывался, что Украине придется пойти на территориальные потери, чтобы прекратить конфликт. Возможно, за такие слова нового-старого президента внесли бы в список экстремистского сайта «Миротворец», но буквально на днях 47-го президента США оттуда убрали. Тем самым украинцы показали свою принципиальность и вызвали поток язвительных комментариев от простых граждан.

Что касается реальности мирных переговоров, то сегодня Киев рассчитывает на так называемый «ПЛАН Ермака». Документ предполагает обмен территорий Курской области на территорию Донбасса, которую Москва отдаст добровольно. При этом большая ставка делается на давление со стороны новой администрации Белого дома на Кремль.