На АвтоВАЗе поделились информацией о том, когда ждать появления беспилотных Lada на рынке. По словам Константина Котлярова, руководителя по научно-исследовательской работе компании, первые модели с автопилотом появятся не ранее 2030-х годов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Котляров объяснил, что на данный момент вопросы, связанные с электроникой, понятны и решаемы. Однако существуют определенные проблемы, которые необходимо решить перед запуском беспилотных автомобилей. Одна из них – это зимние условия в России. Современные системы автопилотирования ориентируются на дорожную разметку, которая зимой может быть плохо видна из-за снега и гололеда.

Вторая проблема связана с моральными и этическими аспектами принятия решений в нестандартных ситуациях на дороге. Водители часто принимают такие решения интуитивно, в то время как для программистов необходимо создать алгоритмы, которые бы учитывали все возможные варианты развития событий.

Котляров подчеркнул, что эти вопросы являются предметом исследований не только в России, но и во всем мире, и выразил уверенность в том, что со временем они будут решены.