Заблокируют тех, кто не подтвердили свои личные данные.

Это решение было озвучено в рамках форума "Спектр". В 2024 году была проанализирована информация о "симках", выданных российскими мобильными операторами. Оказалось, что из 26 миллионов номеров, зарегистрированных на 11,5 миллионов иностранцев и лиц без гражданства, 4,5 миллиона SIM-карт остались без подтверждения данных их владельцев.

Для уточнения информации Роскомнадзор разработал специальную систему идентификации, работающую совместно с операторами связи. По данным ведомства, уже 3,8 миллиона иностранцев прошли повторную проверку и подтвердили данные по 8,2 миллионам номеров.

Тем не менее, те, кто не явился в офисы операторов для повторной идентификации, рискуют быть отключенными от связи. Все процедуры идентификации проводятся исключительно в офисах продаж, без участия дилеров, и должны быть завершены до конца ноября текущего года. Это мероприятие направлено на повышение безопасности и контроля за использованием мобильных услуг на территории России.