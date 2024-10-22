Это самый популярный автомобиль на механике в Штатах.

Механическая коробка передач (МКПП) по-прежнему пользуется спросом в США, особенно среди покупателей машин Subaru WRX. По данным Kelley Blue Book, в этом году 83% покупателей этой модели выбрали именно шестиступенчатую "механику". Это число увеличилось по сравнению с прошлым годом, когда доля машин с МКПП составляла 79%.

Автомобиль Subaru WRX стал лидером среди машин на "механике" в США. По результатам опроса, проведенного изданием motor1, он обошел такие модели, как Subaru BRZ и Pagani Utopia, а также Mazda MX-5 Miata и John Cooper Works Mini, которые также имеют высокий процент выбора механической коробки передач.

Несмотря на то что механические КПП становятся все более редким явлением на рынке недорогих автомобилей, производители, включая BMW, Chevy, Subaru и Toyota, продолжают выпускать модели с МКПП. Это подтверждает, что спрос на такие автомобили все еще существует.

Общий рост продаж машин с МКПП также подтверждает этот тренд. В прошлом году доля продаж таких автомобилей составила 1,7%, что в два раза больше, чем в 2021 году (0,9%). Это показывает, что многие американцы по-прежнему ценят управление "механикой" и не готовы отказаться от этого типа коробки передач.