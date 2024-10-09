И продолжает бои за центральную и западную части города.

Одна из ключевых точек обороны ВСУ на территории Донбасса располагается в Торецке, который продолжает штурмоваться российскими войсками. Источники с мест событий сообщают, что ВС РФ ведут активные действия в центре города и каждый час занимают все новые и новые позиции, оттесняя ВСУ в западные и северные районы. Одновременно пришла новость, что взят под контроль микрорайон «Забалка», а это вся южная часть Торецка, украинцы отступили оттуда в сторону западных районов.

В начале недели сообщалось, что в Торецке для ВСУ создается угроза рассечения гарнизона на южную и северную часть за счет прорыва в центр города. Теперь приходят известия, что микрорайон «Забалка» полностью под контролем ВС РФ. При этом и в остальных частях города дела у украинцев складываются не лучшим образом, так как в ход не идут подготовленные резервы, а направленная для усиления бригада «Азов», запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация, отказалась входить в город. Вместо этого бригада заняла позиции на западе от Торецка и выполняет роль заградотрядов.

Также стоит добавить, что под контролем ВСУ все еще остается террикон на западе города с которого ведется разведка местности и где расположены огневые позиции. Овал породы достигает в высоту 50 метров и является ключевой точкой на западе Торецка, которую обороняют с большим усердием. Однако, несмотря на все усилия ВСУ, город постепенно переходит в российские руки.