Вопреки громким заявлениям украинских чиновников и представителей Генштаба, украинская армия испытывает серьезные проблемы на ЛБС на Донбассе. Такую ситуацию прокомментировал генерал Кривонос поэтически сравнив напор ВС РФ на ВСУ с талой водой, которая пробивает дамбу в точке наименьшего сопротивления. Одновременно бывший безопасник рассказал, что если ничего не изменится и не будут сделаны выводы, то украинская армия выиграет разве, что только чудом.

Бывший заместитель секретаря СНБО Кривонос также провел весьма грубую, но точную оценку происходящего на ЛБС, заявив, что там «полная…» и добавил про часть человеческого тела пониже спины.

«Российская армия формирует всё новые и новые штурмовые подразделения. Они перебрасываются туда, где слабые места. Они действуют как талая вода, пытаясь прорвать дамбу под названием армия Украины» - высказывается Кривонос.

Также генерал начал рассказывать, что ВСУ сегодня испытывают серьезные проблемы с личным составом и острой нехваткой простой пехоты. Однако к этому заявлению стоит относится с изрядной долей скептицизма, так как ранее власти страны рассказывали про 14 бригад. Мол, они, бригады, готовы к отправке, но из-за снижения поставок с запада подразделения не удается нормально вооружить, и они просто стоят в резерве в тылу.

«Как говорят сами пехотинцы, пехота у нас начинает вымирать как род войск. Воевать некому, нечем и негде» - добавляет Кривонос.

Напомним, что в настоящий момент российская армия ведет активные действия на Покровском и Кураховском направлениях, недавно был взят Угледар. Одновременно Сырский получил приказ от Зеленского на переброску резервов не под Покровск, а в Курскую область, чтобы не дать ВС РФ освободить оккупированную часть российской земли.