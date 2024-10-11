Западная пресса внезапно вновь начала компанию под лозунгом «мирные переговоры РФ и Украины». При этом все свято уверены в том, что Россия пойдет на такие переговоры и не сомневаются в их успехе. Так американское издание Financial Times пишет, что в кулуарах Киева звучат разговоры про возможный мир с РФ и даже высказываются, что русским можно отдать часть территории Украины. Это в корне расходится с официальной позицией Киева и, в частности, голословными заявлениями Зеленского и его «формулы мира».

Как отмечает издание FT такие разговоры ведутся не только на Украине, но и в западных странах. Правительства устали от постоянного напряжения в попытке выделить украинцам еще немного военной помощи, да и народ уже не понимает зачем это нужно делать.

«Если некоторое время назад в Вашингтоне и других западных столицах превалировала идея о том, что российская армия может быть изгнана с территории Украины, то теперь там, да и в киевских коридорах власти, укрепляется мнение о переговорном урегулировании конфликта» - пишет FT.

Одновременно западные лидеры из тех, кто принимает решения, а не просто сотрясает воздух, начали разговоры про мир еще и по другой причине. Дело в том, что все считают, что ситуация на Ближнем Востоке может привести к большому конфликту. При этом Израиль для Запада куда более важная страна, чем Украина, которую накачивали деньгами и военными товарами только для выполнения роли тарана против России.

«Поэтому в кулуарах говорят о том, чтобы признать за Россией сохранение примерно пятой части территории Украины, но неофициально. А остальная часть страны получит возможность войти в НАТО или же будет обеспечиваться соответствующими гарантиями безопасности и интегрироваться в Евросоюз.» - добавляет FT.