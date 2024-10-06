Киев в лице высших чиновников продолжает просить у западных союзников и друзей прикрытия от российских дронов и ракетных ударов. В качестве примера приводились факты помощи группировок НАТО в деле защиты Израиля от ракетных ударов со стороны Ирана или йеменских хуситов. В ответ на такие просьбы представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не будет участвовать в деле защиты украинского неба от российской угрозы. Если не будет США, то не будут и остальные страны запада, зависящие от мнения американцев.

Сингх заявляет, что если США начнут сбивать российские дроны и ракеты, то это станет прямым вмешательством блока НАТО и начнется глобальное противостояние с РФ. Этого власти США всячески пытаются избежать и отдают защиту неба на откуп силам ПВО Воздушных сил украинской армии.

«Это стало бы вовлечением нас в конфликт другим способом. По нашему мнению, Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов» - высказывается Сингх.



