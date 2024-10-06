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ВС РФ прорываются к берегу Оскола, где наводятся понтонные переправы на левый берег

Тем самым ВС РФ хотят разъединить группировку ВСУ.
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Вооруженные силы РФ продолжают наступление на востоке Харьковской области в районе населенного пункта Колесниковка. Цель российской армии выход к левому берегу реки Оскол и разрезание украинской группировки на левом берегу на две части. Кроме того, российские подразделения таким образом смогут прервать организованную украинцами понтонную переправу, по которой идет снабжение группировки и переброска личного состава с техникой.

Российские подразделения недавно освободили в этом районе село Песчанное и теперь идут к берегу Оскола между деревнями Кругляковка и Колесниковка. Тем самым идет попытка разрезания левобережной группировки ВСУ на этом участке ЛБС. Именно тут украинцы организовали переправу после того, как мост через реку в районе Саньково был серьезно поврежден и по нему стало невозможно осуществлять переброску сил с правого берега. При этом ранее поселком Саньково являлся местным логистическим хабом, расположенным на правом берегу Оскола.

Стоит отметить, что украинское командование не спешит перебрасывать в этот район серьезные силы. Пока не фиксируется и проведение «контроля повреждений» с рассказами о том, что восточная часть Харьковщины в принципе не особо то и важна и поэтому ее потеря ничего не значит. Сегодня внимание Генштаба ВСУ приковано к Курской области, Покровскому направлению и окрестностям Угледара. Именно эти участки ЛБС наиболее «горячие» и их игнорирование может привести к самым серьезным последствиям.

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Demerilis
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Сергей Гончар
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Да.......два БТР против 19едениц вражеской техники это сила.
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Demerilis
08:08
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El Grechko
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Ворврот, что вы там в своём клубе обиженок обсуждали совершенно не важно. Если тебе там до сих пор не объяснили, что твой список 16 CPU-bound игр никак не оправдывает покупки самой бессмысленной карты...
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Demerilis
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