Вооруженные силы РФ продолжают наступление на востоке Харьковской области в районе населенного пункта Колесниковка. Цель российской армии выход к левому берегу реки Оскол и разрезание украинской группировки на левом берегу на две части. Кроме того, российские подразделения таким образом смогут прервать организованную украинцами понтонную переправу, по которой идет снабжение группировки и переброска личного состава с техникой.

Российские подразделения недавно освободили в этом районе село Песчанное и теперь идут к берегу Оскола между деревнями Кругляковка и Колесниковка. Тем самым идет попытка разрезания левобережной группировки ВСУ на этом участке ЛБС. Именно тут украинцы организовали переправу после того, как мост через реку в районе Саньково был серьезно поврежден и по нему стало невозможно осуществлять переброску сил с правого берега. При этом ранее поселком Саньково являлся местным логистическим хабом, расположенным на правом берегу Оскола.

Стоит отметить, что украинское командование не спешит перебрасывать в этот район серьезные силы. Пока не фиксируется и проведение «контроля повреждений» с рассказами о том, что восточная часть Харьковщины в принципе не особо то и важна и поэтому ее потеря ничего не значит. Сегодня внимание Генштаба ВСУ приковано к Курской области, Покровскому направлению и окрестностям Угледара. Именно эти участки ЛБС наиболее «горячие» и их игнорирование может привести к самым серьезным последствиям.