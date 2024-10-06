Российские войска продолжают зачистку Угледара от остатков ВСУ, при этом в подвалах находят мирных жителей, которые ждали прихода ВС РФ. Согласно официальным данным в городе было обнаружено более 100 гражданских лиц, которые не покинули опасную территорию во время массовой эвакуации. О наличии «мирняка» сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, который прокомментировал ситуацию с городом.

В свое время украинская сторона заявила, что в городе Угледар остается до 107 гражданских лиц, но по факту российские подразделения нашли уже 116 человек. Жители прятались в укрытиях и подвалах пережидая «горячую» фазу освобождения Угледара.

«Порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре, им оказывают помощь русские солдаты. Это больше, чем официально заявляли со стороны Украины про 107 гражданских» - заявил Пушилин.

Из-за крайне важного расположения Угледара уже прозвучали заявления об восстановлении города. При этом ВС РФ пока все еще продолжают зачищать населённый пункт и искать остатки украинских подразделений, которые не смогли вовремя уйти. Кроме того, сообщается, что в подвалах найдено большое количество бойцов ВСУ, получивших ранения в ходе штурмовой операции. Их не стали забирать и часть раненых из-за неоказания медицинской помощи пошла в безво0звартную убыль.

Стоит отметить, что сегодня в Угледаре крайне непростая обстановка из-за разрушений и техногенного мусора. Восстановление города начнется после обеспечения его безопасности и полного разминирования строений и улиц.