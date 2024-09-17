Дональд Трамп заявил, что Илон Маск поменял расстановку сил в космической сфере
Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах, высказался о космической гонке. Он отметил, что раньше Россия и Китай обгоняли США в освоении космоса. Однако, по его словам, благодаря усилиям Илона Маска, американский предприниматель и основатель компании SpaceX, ситуация кардинально изменилась. Теперь, по мнению Трампа, США занимают лидирующие позиции в этой сфере.
"Нас опережали в космосе Китай и Россия, но теперь мы лидеры в этой области .Илон Маск сделал фантастическую работу, он мой друг." - подчеркнул Трамп.
В рамках своей предвыборной кампании Трамп также обещает усилить роль криптовалют на рынке и предложил Маску возглавить новый государственный орган - Департамент эффективности правительства (DOGE). Этот шаг, по мнению Трампа, поможет продлить человеческую жизнь за пределами Земли.
Илон Маск, в свою очередь, недавно вспомнил о своем первом неудачном запуске ракеты Falcon 1. Это воспоминание стало особенно актуальным после успешного возвращения на Землю экипажа Polaris Dawn на борту космического корабля SpaceX Dragon, который также совершил выход в открытый космос.
Эти события подчеркивают значительный прогресс в освоении космоса, который США достигли благодаря инновациям и предпринимательскому духу Илона Маска.
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