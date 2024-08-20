Вслед за ICQ ушла еще одна эпоха.

Мессенджер "Мail.ru Агент", который служил пользователям более 20 лет, остановил свою работу. Этот сервис был известен своими бесплатными функциями и поддержкой различных операционных систем. Разработчики сообщили на официальном сайте о закрытии проекта и предложили пользователям перейти на "VK Мессенджер" для личных бесед и VK WorkSpace для работы.

"М-Агент" появился в 2004 году и быстро стал популярным благодаря широким возможностям общения. В 2011 году к "Агенту" присоединили мессенджер ICQ, который также был приобретен холдингом. О закрытии ICQ стало известно 26 июня 2024 года.

Таким образом, эпоха "Мail.ru Агент" завершилась, открывая путь для новых средств коммуникации. Пользователям предложены современные альтернативы для общения и работы в интернете.