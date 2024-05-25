Теперь месенджер ICQ официально "всё". Ушла эпоха.

Внимание всем, кто помнит и любит ICQ. Уже через месяц этот знакомый многим мессенджер перестанет существовать. Компания VK, которая владеет ICQ, решила сосредоточиться на других своих проектах. По информации от пресс-службы холдинга VK, 26 июня станет последним днем для ICQ. Но не стоит грустить.

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Вместо ICQ компания обещает развивать свой VK Мессенджер и специальный сервис для бизнеса под названием VK WorkSpace. Это значит, что общение и работа в интернете станут еще удобнее и интереснее.

Команда, которая работала над ICQ, не расстанется с нами. Они присоединятся к разработчикам тех самых проектов : VK Мессенджера и VK WorkSpace, чтобы внести свой вклад в эти проекты. Это хорошая новость, ведь их опыт поможет сделать эти сервисы еще лучше.

Немного истории: VK купила ICQ еще в 2010 году. В 2020 году, когда мир охватила пандемия, компания попыталась обновить ICQ, чтобы сделать его более подходящим для новых реалий, но, к сожалению, проект не оправдал ожиданий.

Так что если вы до сих пор используете ICQ для общения или работы, пора искать альтернативы. И у VK уже есть предложения, которые могут вас заинтересовать.