Так в украинской адаптации называется американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being.

В украинских школах уже с этой осени появится новый предмет – «уроки счастья». Об этом сообщила Елена Зеленская, супруга президента Украины, на своей странице в телеграм-канале. Эти уроки станут частью широкой программы по укреплению ментального здоровья учащихся под названием «Ты как?». Основой для «уроков счастья» послужил американский курс Well-Being, который научит школьников важным жизненным навыкам.

Елена Зеленская подчеркнула, что на этих уроках ребята узнают, как строить хорошие отношения с окружающими, бережно относиться к своему психическому здоровью и быть хозяином своей жизни. Курс подчеркивает важность умения сочувствовать, любить, ценить свободу и находить смысл жизни. «В наше время такие умения не уступают по значимости урокам математики или биологии», – говорит жена президента.

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Для того чтобы курс максимально соответствовал украинской действительности, его адаптируют с учетом особенностей страны. Это важно, поскольку, как отмечает Елена Зеленская, реалии Украины сейчас сильно отличаются от американских.

Кроме того, в апреле в Верховную раду был внесен законопроект о введении в школах и других учебных заведениях предмета «Защита Украины». Этот предмет предполагает начальную общевойсковую подготовку и будет введен в образовательные программы на разных уровнях. Разработкой программы будут заниматься совместно с Министерством обороны.

Таким образом, образовательная программа в Украине обогащается новыми предметами, направленными на развитие личности учащихся и подготовку их к жизни в современном мире.



