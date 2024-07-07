Это будет футуристический автомобиль в духе знаменитого i8.

На прошлой неделе в сети появились шпионские фотографии нового спортивного купе от BMW, вызвавшие большой интерес. Этот автомобиль, похожий на футуристический i8, может стать частью новой серии электромобилей BMW под названием Neue Klasse.

Прототип был заснят во время тестов на территории BMW в Баварии. Несмотря на камуфляж, заметна уникальная решетка радиатора, характерная для новой серии.

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В отличие от традиционных электромобилей, где моторы обычно находятся внутри оси, в этом спорткаре BMW планирует использовать инновационный подход, размещая электромоторы непосредственно на всех четырех колесах. За разработку такой трансмиссии отвечает компания Deepdrive, в которую BMW инвестировала 16,1 миллиона долларов. Deepdrive уже разработала мотор RM2400 мощностью до 250 кВт и крутящим моментом 2400 Н·м, который при весе всего в 37 кг может быть установлен в корпусе диаметром 20 дюймов.

Специалисты Autocar отмечают, что контроллер привода BMW, названный Heart of Joy, способен управлять мощностью до 1000 кВт, что соответствует мощности четырех таких моторов. Однако начало серийного производства этих уникальных двухроторных двигателей ожидается не раньше 2026 года, а полноценный запуск в производство займет еще больше времени. Таким образом, новое электрическое спортивное купе от BMW появится на рынке примерно через 3-4 года.

Этот автомобиль обещает стать настоящим прорывом в мире электромобилей, благодаря своему уникальному дизайну и передовым технологиям. BMW продолжает подтверждать свою репутацию лидера в инновациях и разработке экологически чистых транспортных средств.