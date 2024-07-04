Эти дроны сделали еще менее заметными.

Американские военные продолжают работы над усовершенствованием собственных разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper, которые используются ВС США с начала века. Новая модернизация коснется заметности беспилотника, которая резко снизится из-за монтирования на аппарат новых бортовых систем РЭБ.

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В частности, как рассказывает командующий корпусом Морской пехоты США генерал Эрик Смит, оснащенный новым модулем беспилотник превращается в «черную дыру» на радарах потенциального противника. При этом генерал рассказал, как именно модуль будет работать по его мнению.

«Модуль может имитировать отправленные ему данные, которые он обнаруживает, разворачивать их и отправлять обратно. Таким образом, он становится "чёрной дырой". Его практически невозможно обнаружить» - заявляет Смит.

Подобная система маскировки выглядит весьма перспективно и по идее должна помочь американским военным еще более эффективно применять БПЛА. Тут стоит понимать, что беспилотники серии «Жнец» сегодня используются ВС США повсеместно. При этом текущего уровня маскировки им явно не хватает, так как в том же Йемене бойцы группировки «Ансар Алла» сбивают их с ПЗРК иранского производства и даже американских же «Стингеров», которые приходят им с Украины. Однако хуситы это второстепенная задача, а первостепенной является Россия и Китай, который имеют весьма развитые системы радиолокационного обнаружения.