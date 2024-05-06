Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
После поставки ракет ATACMS Украина просит у США дроны MQ-9 Reaper
Киев требует от зарубежных спонсоров всё больше нового оружия.

реклама

MQ-9 Reaper. Фото: ВВС СШАУкраина продолжает выпрашивать у стран коллективного Запада всевозможное вооружение. Запад, заинтересованный в ослаблении России, постоянно идёт навстречу Киеву, расширяя номенклатуру постоянного военного имущества. Если изначально речь шла о поставках в основном противотанковых средств, то затем западные страны стали передавать своим прокси артиллерию, танки и дальнобойные крылатые ракеты. Также некоторое время назад Вашингтон тайком передал Киеву и дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS наземного базирования.

Теперь же стало известно, что аппетиты Киева снова возросли. После поставки ракет ATACMS Украина просит у США и разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post.

реклама

Как говорится в материале, Киев поместил эти беспилотники на первое место в списке пожеланий вооружения, которое необходимо для очередного "контрнаступления", запланированного на текущий год. Отмечено, что Киев и ранее запрашивал беспилотники фирмы General Atomics для использования в своих разведывательных и ударных операциях. Но Вашингтон отказывал из-за опасений, что эти аппараты могут быть сбиты российской армией. В данном случае, вероятно, речь о том, что американцы боятся попадания критически важных технологий в руки России [прим.]. Но четыре человека, знакомые с ситуацией, сообщили изданию Politico, что Украина внесла изменения в свой запрос, заверив, что беспилотники MQ-9 будут применятся исключительно для разведки.

Если Вашингтон всё же решится удовлетворить этот запрос, то он, скорее всего, снимет с "Жнеца" все "тяжёлые нагрузки", такие как ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух-поверхность".

Как сообщает Defense Post, MQ-9 Reaper — один из самых совершенных дронов на вооружении армии США. Он может находится в воздухе в течение почти 25 часов и оснащен электрооптической мультиспектральной системой наведения Raytheon, которая обеспечивает разведку, наведение и отслеживание в реальном времени. Тем не менее, несмотря на выдающиеся характеристики, один из таких беспилотников был нейтрализован российским истребителем Су-27 над Чёрным морем.

Очередной запрос на эти дроны поступил от Киева спустя несколько дней после получения ракет ATACMS. Издание предполагает, что две такие оружейные системы могут быть использованы в тандеме. Что касается очередного "контрнаступления", то Defense Post ссылается на некоего высокопоставленного военачальника ВСУ, который ранее заявил, что Украина планирует сформировать подразделения для "контрнаступательной" операции позднее в этом  году.

P.S. Пойдёт ли Вашингтон на передачу MQ-9 Reaper? Пока не ясно. С одной стороны, по ту сторону океана весьма трепетно относятся к передаче критических военных технологий даже своим ближайшим союзникам, а Украина таковым не является. С другой стороны, Вашингтон все ещё пытается претендовать на роль "гегемона", поэтому постоянно поднимает ставки. Поэтому исключать очередного шага тоже нельзя. Вероятно, если такие дроны и будут "подарены", то в мизерном количестве. Как в случае с рахваленным танками Abrams.

#новости #техника #оружие #ракеты #беспилотники #дроны #военные новости #atacms #mq-9 reaper #танки abrams
1
Показать комментарии (1)
Страны НАТО делают акцент на более активном использовании морских беспилотников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
2
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
6
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
3
FT: Европа опасается роста активности российских диверсантов
7
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
8
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Hubble Network заявила об успешной связи Bluetooth-устройств на расстоянии 600 км
3
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
+
VK, Сбер и Яндекс прекращают переговоры по созданию российской ОС
1
Франция представила беспилотник-камикадзе Veloce 330, который развивает скорость 400 км/ч
+
Иран начинает основной этап строительства первого энергоблока АЭС Карун в 2024 году
1
Micron представила новую высокоскоростную память DDR5 RDIMM
+
Последние пресс-формы iPhone 16 демонстрируют измененный дизайн зарядного кольца MagSafe
+
Рендеринг макета OnePlus 13 указывает на изменения в дизайне серии смартфонов
+
CATL считает, что у натриево-ионных батарей больше перспектив применения в гибридном виде
1
GeForce RTX 4080 в 4K не справляется с Unreal Engine 5.4 Gorgeous Industrial Factory Tech Demo
+
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
+
NVIDIA представила обновление NvRTX для Unreal Engine 5 от Epic
+

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
14
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
281
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
89
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
12
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
12
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
10
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
4
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
29
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
182
О запланированном на июнь Глобальном саммите мира в Швейцарии и его роли в урегулировании конфликта
3

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
22:19
И ты не заводись, мы все жертвы и должны были быть на одной стороне. Там немало нормальных людей. И мы пока не знаем кто в дерьме, хотя кто в шоколаде знаем.
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
Nvidia&Intel Hater
22:18
у тебя на частоте днищенской в 2100 так греется что абзац.карта околодонная
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Nvidia&Intel Hater
22:17
иди ка ты в жопу чудик.тот что писал явно не исправные вентили имел так что сосни.я то кстати давно туда арктики поставил ибо я не мудак как ты насиловать карту.родные вертушки нафиг не впились,но ты ...
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Александр Ломакин
22:17
Подберу и по ДНС
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Pandas
22:17
Та пофиг какой там результат 7800x3d, они сильно не отличаются ибо строго ужаты с завода. Я тоже ничего не опускал, а даже немного поднял относительно заводских (при этом разогнав и проандервольтив). ...
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Tarment
22:16
У меня то как раз тишина, потому и 65, а твоя судя по отзывам ревёт на постоянку, иди почитай отзывы на своё смех вантуз
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Denis Belokopytov
22:16
Ну бросьте MI 300 очень интересны хотелось бы что-то такое в HEDT сегмент
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Nvidia&Intel Hater
22:14
я вижу что у тебя отстой по температуре.а уж если бы да кабы мало ипет.а с картой что придумаешь ?? на 11 градусов выше темпа и небось ревет как самолет а у меня тишина.или тут тоже что поставишь ???е...
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Vorvort
22:14
Забавно читать комментарии МИД России, когда большинство детей чиновников и депутатов на Западе, имеют иностранное гражданство или ВНЖ...
В МИД РФ заявили, что Россия может нанести удары по британским военным объектам
Tarment
22:12
Да если на мой башню вместо боксового кулера поставить, там 40 будет, ты же видел 17w, о чём ты хз. Но не просто не нужно
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем