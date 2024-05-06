Киев требует от зарубежных спонсоров всё больше нового оружия.

MQ-9 Reaper. Фото: ВВС СШАУкраина продолжает выпрашивать у стран коллективного Запада всевозможное вооружение. Запад, заинтересованный в ослаблении России, постоянно идёт навстречу Киеву, расширяя номенклатуру постоянного военного имущества. Если изначально речь шла о поставках в основном противотанковых средств, то затем западные страны стали передавать своим прокси артиллерию, танки и дальнобойные крылатые ракеты. Также некоторое время назад Вашингтон тайком передал Киеву и дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS наземного базирования.

Теперь же стало известно, что аппетиты Киева снова возросли. После поставки ракет ATACMS Украина просит у США и разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post.

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Как говорится в материале, Киев поместил эти беспилотники на первое место в списке пожеланий вооружения, которое необходимо для очередного "контрнаступления", запланированного на текущий год. Отмечено, что Киев и ранее запрашивал беспилотники фирмы General Atomics для использования в своих разведывательных и ударных операциях. Но Вашингтон отказывал из-за опасений, что эти аппараты могут быть сбиты российской армией. В данном случае, вероятно, речь о том, что американцы боятся попадания критически важных технологий в руки России [прим.]. Но четыре человека, знакомые с ситуацией, сообщили изданию Politico, что Украина внесла изменения в свой запрос, заверив, что беспилотники MQ-9 будут применятся исключительно для разведки.

Если Вашингтон всё же решится удовлетворить этот запрос, то он, скорее всего, снимет с "Жнеца" все "тяжёлые нагрузки", такие как ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух-поверхность".

Как сообщает Defense Post, MQ-9 Reaper — один из самых совершенных дронов на вооружении армии США. Он может находится в воздухе в течение почти 25 часов и оснащен электрооптической мультиспектральной системой наведения Raytheon, которая обеспечивает разведку, наведение и отслеживание в реальном времени. Тем не менее, несмотря на выдающиеся характеристики, один из таких беспилотников был нейтрализован российским истребителем Су-27 над Чёрным морем.

Очередной запрос на эти дроны поступил от Киева спустя несколько дней после получения ракет ATACMS. Издание предполагает, что две такие оружейные системы могут быть использованы в тандеме. Что касается очередного "контрнаступления", то Defense Post ссылается на некоего высокопоставленного военачальника ВСУ, который ранее заявил, что Украина планирует сформировать подразделения для "контрнаступательной" операции позднее в этом году.

P.S. Пойдёт ли Вашингтон на передачу MQ-9 Reaper? Пока не ясно. С одной стороны, по ту сторону океана весьма трепетно относятся к передаче критических военных технологий даже своим ближайшим союзникам, а Украина таковым не является. С другой стороны, Вашингтон все ещё пытается претендовать на роль "гегемона", поэтому постоянно поднимает ставки. Поэтому исключать очередного шага тоже нельзя. Вероятно, если такие дроны и будут "подарены", то в мизерном количестве. Как в случае с рахваленным танками Abrams.