Комиссия ищет потенциальное негативное влияние на конкуренцию из-за эксклюзивного партнерства компаний.

Европейская комиссия решила взять под лупу инвестиции компании Microsoft в стартап OpenAI, который занимается разработкой искусственного интеллекта. Это решение было принято после того, как появились вопросы о том, не угрожает ли такое сотрудничество честной конкуренции на рынке.

Суть дела в том, что Microsoft и OpenAI работают вместе так тесно, что Microsoft стал единственным облачным провайдером для OpenAI. Это вызвало беспокойство у Еврокомиссии, и теперь она хочет выяснить, не мешает ли это сотрудничество другим компаниям конкурировать на равных.

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Для этого антимонопольные службы ЕС будут беседовать с конкурентами и клиентами Microsoft. Они хотят понять, как партнерство с OpenAI может повлиять на рынок. Маргрет Вестагер, которая отвечает за вопросы конкуренции в Еврокомиссии, сказала, что они прекратят обычную проверку сделок на предмет их соответствия европейским правилам и сосредоточатся на этом конкретном случае.

Это расследование может привести к большим проблемам для Microsoft и OpenAI, вплоть до штрафов, если будут найдены нарушения. Интерес к этой сделке уже выразили не только в Европе, но и в Великобритании, и в США. Особенно после того, как стало известно об увольнении главы OpenAI Сэма Альтмана, что показало, насколько тесно связаны эти две компании.

Сотрудничество между Microsoft и OpenAI уже привело к росту спроса на облачные услуги Microsoft, благодаря популярности продуктов OpenAI вроде ChatGPT. Европейские антимонопольные органы строго следят за такими сделками, чтобы убедиться, что они не мешают здоровой конкуренции. Хотя блокировать сделки они стараются не часто, в этом случае могут потребовать выполнения определенных условий для защиты интересов рынка.