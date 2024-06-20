Стартап назвали Safe Superintelligence.

Илья Суцкевер, один из создателей известной компании OpenAI, объединил усилия с Дэниэлом Гроссом, который был руководителем разработки искусственного интеллекта в Apple, а также с Дэниэлом Леви, который также работал в OpenAI. Вместе они запустили стартап под названием Safe Superintelligence. Этот стартап расположил свои офисы в Пало-Альто, что в США, и в Тель-Авиве, Израиль. Основная цель стартапа – создание так называемого "безопасного супер ИИ".

Safe Superintelligence пока не делится информацией о том, кто именно вложил в них деньги и каковы объемы этих инвестиций. Но они уверяют, что безопасность будет для них на первом месте, несмотря на стремление к скорому развитию. Сейчас компания ищет исследователей, которые помогут в реализации их амбициозного проекта.

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Илья Суцкевер ушел из OpenAI в мае 2024 года, сказав, что хочет сконцентрироваться на чем-то абсолютно новом, что будет очень важно для него лично. Еще в ноябре 2023 года появилась информация, что Суцкевер играл ключевую роль в уходе Сэма Альтмана, генерального директора OpenAI. Согласно публикации The Verge, это событие показало, что внутри компании существуют разногласия по поводу того, как следует развивать искусственный интеллект.

Этот шаг Ильи и его коллег подчеркивает важность безопасности в области искусственного интеллекта и показывает, что даже внутри одной отрасли могут быть разные взгляды на то, как двигаться вперед. Safe Superintelligence обещает стать интересным дополнением к миру технологий, особенно в свете их обещаний поставить безопасность на первое место.