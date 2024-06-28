С конца мая с территории Северной Кореи в Южную регулярно залетают сотни воздушных шаров с мусором.

На этой неделе со стороны Северной Кореи в сторону южного соседа была выпущена очередная партия воздушных шаров, начиненных разнообразным мусором. Пользуясь попутным ветром, северные корейцы продолжают наносить психологический удар по своим оппонентам и на этот раз им удалось прервать работу международного аэропорта Инчхон на 3 часа. Об этом пишет британское издание «Гардиан» со ссылкой на местные источники.

Начиная с мая месяца КНДР регулярно проводит «обстрел» воздушными шарами с мусором Южную Корею. При этом сестра Ким Чен Ыра заявила, что это их ответ на пропагандистские установки, размещенные вдоль границ. Аэропорт Инчхон расположен всего в 40 км от границы с КНДР и на него упало несколько шаров. В результате чего воздушная гавань временно вышла из строя, а рейсы были перенаправлены в другие аэропорты и даже за пределы страны.

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«Один воздушный шар приземлился на взлетно-посадочную полосу возле второго пассажирского терминала, а три взлетно-посадочные полосы в Инчхоне были временно закрыты» - пишет английское издание.

По данным сервиса «Флайтрадар 24» всего в Инчхон ночью прибывало 8 бортов, пассажирские и грузовые. Их перенаправили в другие гавани, а через 3 часа после закрытия Инчхона сообщение возобновилось в прежнем режиме. Пока в КНДР никак не прокомментировали случившееся, но и новостей о прекращении использования шаров также не поступало. Вероятно, Республику Корея ждет еще немало бомбардировок мусором и навозом.