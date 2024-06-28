Это вооружение имеет важное значение для украинской обороны.

Западные страны продолжают снабжать Киев современным оружием. В частности, официальный Мадрид передает Украине партию из 10 танков «Леопард» 2A4 и 10 зенитных-управляемых ракет для комплексов «Патриот». О передаче сообщает испанское издание El Mundo. При этом не уточняется связана ли передача с договоренностями 20 мая в Рамштайне или это уже новая партия.

Стоит отметить, что Испания в настоящий момент занимается расконсервацией устаревших танков «Леопард» в модификации 2A4, которые хранятся на складах. Взамен, немцы и американцы обещают Мадриду поставку более современных танков, которые станут основой бронетанковых сил Испании. Ракеты для «Патриота» передаются под лозунгом защиты украинской энергетической инфраструктуры от ракетных ударов российской армии. При этом ранее сообщалось, что Испания передает партию ЗУР и нигде не указывается как связаны эти заявления.

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В настоящим момент, Испания не единственная страна, которая насыщает Киев системами ПРО и ПВО. Западные страны высоко оценивают опасность от российских ракетных ударов для Украины и стараются по мере сил передавать расходники для ЗРК. При этом есть неподтвержденные данные, что переданные ранее Киеву ЗРК уже попали под удары российских войск и приведены в неработоспособное состояние. На этом фоне вполне можно ожидать очередных заявлений Зеленского и Подоляки, что «запад их бросил и им нужно больше ЗРК».