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Bublik1
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
Rheinmetall планирует наладить модификацию старых танков у стран НАТО, которые до сих пор эксплуатируют такую технику

По итогам применения танков стран НАТО в СВО стало очевидно, что вся современная техника имеет уязвимости и не имеет значительного преимущества на поле боя. Одной из главных проблем танков стали обширные минные поля. Благодаря системам удалённого минирования применение атакующей тактики стало невозможным, ну а в итоге тяжёлая техника превратилась из охотника в добычу. По танкам наносятся удары из артиллерии, вертолётов и различных ПТРК, но главной головной болью экипажей стали беспилотники. Дроны-камикадзе способны находить уязвимые места на корпусе и выводить технику из строя. Даже если подрыв и не приводит к уничтожению машины, использовать её в бою становится невозможно, ну а далее по обездвиженной технике работает артиллерия. Британские Challenger 2 показали низкие боевые характеристики и были убраны с линии соприкосновения. Следом за ними отправились американские Abrams. Техника не смогла продемонстрировать чудес на поле боя, а российские военкоры уверяют, что за несколько месяцев было уничтожено больше 8 таких машин. 

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А вот с немецкими Leopard всё немного иначе. Машина поставлялась в значительных количествах, а в итоге ВСУ получили около сотни Leopard 1 и десятки Leopard 2. Аналитики всё ещё спорят, сколько же немецких машин уже сгорело, ну а сегодня многие немецкие специалисты приходят к выводу, что тактику боевого применения Leopard 2 нужно как можно быстрее менять. Встречных боёв, когда танки сражаются друг с другом на местности, почти не наблюдается, ну а в итоге требуется универсальное оружие, которое будет быстрым, точным и манёвренным. Есть и другие нюансы, ну а часть из этого списка ужа начала реализовываться. Как стало известно, концерн Rheinmetall создал опытный образец Leopard 2, который вооружён 130-мм пушкой. Предполагается, что машина направляется на выставку Eurosatory 2024 в Париже, где будет официально представлена широкой публике. Увидеть обновлённый Leopard 2 можно будет во второй половине июня, ну российские специалисты уже заменили ряд любопытных фактов, которые могут заинтересовать наших читателей. Прежде всего очевидно, что данная модификация построена не довольно старой модели Leopard 2А4. Таким образом немецкий концерн планирует привлечь к сотрудничеству страны, которые до сих пор используют старую модификацию. Предполагается, что новый ОБТ способен в значительной мере усилить боевые возможности подразделений и заинтересует потенциальных заказчиков. 

Модификация с новой пушкой

Не исключено, что модификация на базе Leopard 2А4 направлена на то, чтобы все действующие танки довести до уровня Leopard 2АХ. Ну а это следующая эволюционная модификация старого танка, которая придёт на смену Leopard 2А8. Под Leopard 2А8 подходило небольшое количество машин, которое прошло обновление до Leopard 2А6, ну а Leopard 2АХ будет работать даже с самыми древними модификациями. Если верить слухам, внутри танка находится новая силовая установка, созданная по гибридному принципу. Это значит, что машина приводится в строй не только при помощи традиционного мотора, но и получает питание от электрического двигателя. Якобы, сегодня немецкие эксперты проводят всесторонние тесты, а в будущем такой подход позволить перейти к более совершенным ОБТ. Фактически, Rheinmetall пытается совместить старый Leopard 2 с новым KF-51 Panther, решая проблему нехватки современной техники за счёт глубокой модернизации. Сообщается, что новая 130-мм пушка окажется ещё более меткой, чем существующие 120-мм аналоги. Она будет не только точнее, но и сможет бить по целям, находящимся на расстоянии на 50% дальше, чем сегодня достаёт 120-мм аналог. Автомат заряжание позволит достичь скорости в 11.25 выстрелов в минуту, а в ходе предварительных испытаний новая система доказала, что может производить 3 выстрела за каждые 16 секунд. 

KF-51 Panther

Точных данных о том, когда будет принято решение о модификации десятков старых Leopard 2А4, в прессе пока нет. Есть мнение, что процесс не будет быстрым, а в ближайшие годы Rheinmetall не сможет предложить потенциальным заказчикам ничего конкретного. Проблема в том, что концерн уже перегружен заказами, поэтому модернизация будет идти медленно. В перспективе десятки старых танков всё же получат новую модификацию, но случится это уже не в этом десятилетии. Также российские эксперты обращают внимание на полное отсутствие защиты от беспилотников. Как указывалось выше, дроны-камикадзе доставляют технике в СВО массу проблем, ну а в итоге российские Т-90М уже с завода выходят оснащённые так называемыми мангалами. Вполне возможно, что на выставке такая технология будет смотреться не лучшим образом и может выглядеть кустарно. Как бы там ни было, но без защиты от БПЛА современный танк не сможет долго прожить на поле боя, ну а немецкие специалисты пока не строят планов по интеграции мангалов и сеток в свою технику. 

#танки #военные технологии #leopard 2а4 #kf-51 panther
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