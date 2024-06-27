Запад отказывался гарантировать поддержку Киеву.

15 июня 2024-го года прошел «мирный саммит» в Швейцарии, который так широко рекламировался и на который так надеялся Зеленский. Однако большинство глав государств проигнорировали очередное собрание и прислали вместо себя заместителей и глав МИД. Цель «мирного саммита» декларировалась самая благая, а именно завершение конфликта с Россией, которую кстати не пригласили. Ситуацию с миром прокомментировал Давид Арахамия, депутат ВРУ, который рассказал правду про Стамбульские переговоры в 2022-м году.

После начала СВО, украинское руководство было в растерянности и готово к проведению мирных переговоров с Россией. Однако в ситуацию вмешались западные партнеры, которые посоветовали не доверять обещаниям российской стороны про гарантии мира. По этой причине, сообщает Арахамия, делегация, направленная в Стамбул, выглядела столь непрезентабельно и красовалась футболками и бейсболками. Особенно это контрастировало на фоне делегации из России, которая явилась в строгих деловых костюмах.

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Вняв совету запада, Зеленский сделал все, чтобы не было возможности заключить мир, хотя даже в Стамбуле переговоры велись довольно успешно. Более того, в Ноябре 2022-го года у Зеленского была реальная возможность заключить мир на фоне украинского контрнаступления. Об этом даже говорил американский глава (в то время) объединенных штабов ВС Миль.

В любом случае Зеленский не воспользовался ни ситуацией, ни советом, а настаивал на реализации так называемой «мирной формулы», которая сильно оторвана от реальности. Более того в Раде была принята поправка к Конституции, которая запрещала вести мирные переговоры с Россией. В результате, конфликт продолжается уже 2,5 года и пока неизвестно когда он закончится.