В котором, к слову, запас более 200 тысяч тонн.

Нигер продолжает воплощать в жизнь новую политику по отношению по отношению западным странам, которые вовсю использовали богатые природные запасы страны. На этот раз досталось французской компании «Орано», которая занималась разработкой урановых запасов Нигера и отправляла ценный ресурс во Францию. Однако теперь доступ к крупнейшему в мире руднику оказался для французов закрыт, чем те возмущены и готовятся обжаловать решение правительства Нигера в судах, правовых и международных.

Правительство Нигера продолжает политику выдавливания колониального влияния запада на страну. В частности, французская компания «Орано» лишилась прав разрабатывать крупнейший урановый рудник Имурарине. Запасы месторождения, ранее разрабатываемого французами, составляют почти 200 тысяч тонн. Этот поступок вызвал большую волну возмущения компании из 5-й республики, которая пообещала принять все возможные меры. Ну а пока, из страны ушла не только данная компания, но и размещенные ранее военные контингенты Франции.

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«Orano принимает к сведению решение властей Нигера отозвать у своей дочерней компании Imouraren SA разрешение на разработку месторождения» - высказывается представитель компании.

Вместо французского военизированного контингента на защиту интересов Нигера прибыла группа российских советников, которые будут помогать местным организовывать силовые структуры и армию. Причем подобная ситуация наблюдает не только в Нигере, но и в ряде других африканских стран.