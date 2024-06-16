В Англии мужчина решил подать в суд на известную компанию Apple, требуя от неё компенсацию в пять миллионов фунтов (около шести миллионов долларов). Причина такого серьёзного шага кроется в личной драме: его жена узнала о его неверности благодаря технологии синхронизации сообщений на семейном компьютере iMac.

Суть дела в том, что мужчина использовал приложение iMessage на своём iPhone для переписки с девушками. После этого он удалил все сообщения, не подозревая, что они автоматически сохраняются на всех устройствах, привязанных к одному Apple ID, включая iMac, который стоял дома. Когда его супруга обнаружила эти сообщения, она подала на развод, что в итоге обошлось мужчине в сумму свыше пяти миллионов фунтов после раздела имущества.

Мужчина обвиняет Apple в том, что компания не предупредила его о том, что удаление сообщений с одного устройства не означает их удаление со всех устройств, связанных с их Apple ID. Он утверждает, что неожиданное открытие его измены стало для его жены большим шоком и привело к разрушению их брака. По его словам, если бы у него была возможность обсудить произошедшее с женой в спокойной обстановке, возможно, их брак удалось бы спасти.

Кроме того, мужчина выразил желание начать групповой иск, к которому могли бы присоединиться другие мужчины, столкнувшиеся с аналогичной проблемой из-за особенностей работы устройств Apple. На данный момент официальный комментарий от компании Apple еще не был получен.