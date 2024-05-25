В США завершили обучение украинских летчиков, которых отправили в прошлом году.

Ранее отправленная группа летчиков ВС ВСУ в США завершила свое обучение пилотированию истребителей F-16 и теперь направится в Европу для завершения обучения и оттачивания навыков. Об этом сообщает американское издание и официальный рупор Белого дома Politico. При этом издание печатает, что обучение завершила только первая группа из двух, а когда завершиться подготовка остальных летчиков остается большим вопросом.

Как ранее сообщалось, украинские пилоты прибыли в США в составе группы из 12 человек и были разделены на два отряда по уровню знания английского языка. Также издание пишет, что предположительно одна группа состоит из 4 человек, а вторая из 8. Прошедших подготовку направят, предположительно, в Румынию, где развернут центр подготовки пилотов истребителей F-16. Однако, нигде не указывается, когда именно пилоты завершат весь цикл обучения и будут направлены обратно.

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Ранее представители ВС ВСУ уже поделились с общественностью новостью о прибытии из Нидерландов подготовленной группы техников для обслуживания самолетов. Спикер не уточнил, что эта группа будет отвечать за техническое состояние костюмов пилотов, но эту погрешность исправили в МО Нидерландов, рассказав более подробнее про подготовленных техников.

Ранее также сообщалось, что сразу четыре европейские страны собираются передать Украине истребители F-16: Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия. Речь идет об передаче сразу 60 боевых самолетов, которые пока неизвестно, когда прибудут и где именно станут базироваться.