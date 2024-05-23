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g1tarist
Спикер ВС ВСУ сообщил про возвратившихся из Нидерландов специалистов для обслуживания F-16
"Партия" вернулась в количестве 10 человек.

Уже более года украинские военные и чиновники рассказывают про чудо-оружие победы в виде американских истребителей F-16. Уже более года они выпрашивают их у США и стран Евросоюза и вот чудо почти случилось и этим летом машины должны прийти на Украину и ВС ВСУ переломят ход всего конфликта. Однако пока из Нидерландов пришла только первая партия отправленных на обучение техников, которые прошли курс подготовки и теперь станут передавать ценный опыт другим техникам в самой «свободной и независимой». Об этом сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как рассказывает Евлаш первые 10 специалистов, подготовленных для обслуживания самолетов F-16 прибыли на родину. Именно эти техники станут основой и учителями для других украинских механиков, которые будут в дальнейшем обслуживать американские истребители. Также вскоре на Украину вернуться оставшиеся техники, которые также сыграют важную роль в деле обучения техников ВС ВСУ. Правда пока спикер не уточняет, когда именно прибудут машины, которые должны будут обслуживаться этими ценными военнослужащими.

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«Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает слишком много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно на Украину» - рассказывает спикер ВС ВСУ.

Стоит отметить, что вчера, 21 мая 2024-го года, Минобороны Нидерландов заявило, что первая партия украинских техников отправилась домой. Также в оборонном ведомстве королевства рассказали, что эти специалисты проходили обучение, как обслуживающий персонал не для самолетов, а для костюмов летчиков-истребителей. Именно они будут следить за техническим состоянием обмундирования и в том числе за пакетом выживания. Специалисты, которые обучаются обслуживать непосредственно истребитель будут отправлены, как только полностью пройдут подготовку.

«Украинцы научились обслуживать все важные для летчика истребителя узлы. Изучили шлем, кислородные системы и парашюты на борту. Пилоты F-16 фактически отдают свою жизнь в руки солдат, обслуживающих самолет» - рассказывают в Минобороны королевства.

#всу
Источник: topwar.ru
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