Начальная стоимость Xpeng G6 опустилась до 2.3 млн рублей.

Китайская компания Xpeng открыла продажи новой версии электрокроссовера G6. На эту версию автомобиля, как и на все остальные, распространяется скидка размером 20 тысяч юаней, благодаря чему приобрести кроссовер можно за 180 тысяч юаней или 2,4 млн рублей по нынешнему курсу.

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Стоимость новой версии G6 580 Plus составляет 200 тысяч юаней, что на 10 тысяч дешевле, чем прежняя модель G6 580 Pro. Такая экономия была достигнута посредством исключения некоторых опций, например, регулировки поясничного упора водителя и уменьшения количества динамиков аудиосистемы с 18 до 8. Однако изменения не коснулись батареи, автомобиль все так же способен проехать до 580 километров на 66-киловаттном аккумуляторе. Кроме того, компания представила новый вариант внешнего оформления — теперь покупателям доступен автомобиль в полностью черном цвете.

В базовом варианте G6 заднеприводный c мотором в 296 л. с. Xpeng набирает 100 км/ч за 6,6 секунды при высшем значении 202 км/ч. Топовая же комплектация имеет два мотора с отдачей 487 л. с. и ускоряется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Сейчас на все комплектации G6 все еще действует скидка в размере 20 тысяч юаней, которую компания назначила временно. Однако она была введена еще в декабре, хотя тогда составляла только 10 тысяч юаней, а позднее в феврале, была увеличена до нынешних 20 тысяч и продлена до апреля.

Также в апреле компания Xiaomi, ранее производившая электронику, открыла предзаказ своего первого электромобиля стоимостью от 216 тысяч юаней (2,9 миллиона рублей по апрельскому курсу). Электромобиль представляет собой седан SU7, имеющий мотор мощностью 299 л. с. Новинка уже пользуется большим спросом — более 100 тысяч заказов, несмотря на возможность компании изготовить только 60 тысяч моделей до конца года.