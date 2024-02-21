Google анонсировала свое новое коллекционное изделие: фигурка робота с логотипом Android. Выполненная из винила, она имеет высоту 7,5 см и будет стоить $16. Согласно информации портала GizmoChina, игрушечный маскот был выпущен ограниченным тиражом и доступен для приобретения только в Соединенных Штатах.

В описании фигурки сказано, что разработчики рады показать долгожданную коллекционную фигурку Android. А также, что данный робот индивидуален и обязательно станет украшением любого интерьера. Есть возможность купить ее в магазине Google Merchandise Store.

По информации из GizmoChina, у робота руки и антенны подвижны, а ее дизайн точно соответствует ранее обновленному 3D-талисману Android от Google. Автор не был назван, но сделали предположение, что дизайн товара указывает на возможное сотрудничество с Dead Zebra. Вместе с Google Dead Zebra уже создавала раньше другие фигурки.

Робот теперь более массивный, а на логотипе теперь использована заглавная буква "A" вместо нижнего регистра, чтобы придать ему побольше значимости рядом с логотипом Google. На вид робот также был обновлен для удобства использования в реальной и цифровой среде, делая его более универсальным и надежным помощником для всех каналов, платформ и контекстов.

Разработчики пояснили, что "обновленный и динамичный робот появляется там, где Android соединяется с людьми, сообществом и культурными моментами. Он может отражать индивидуальные увлечения, личность и контекст".

Кажется, что новый маскот вызвал интерес коллекционеров, поскольку на момент написания материала он уже был недоступен на сайте из-за распродажи. Дополнительным к новой линейке коллекционных объектов Android стала футболка Hello Android, доступная по цене $28.

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Последний раз Google обновлял логотип своей операционной системы в 2019 году, изменяя формат иконки и цвет логотипа. Цвет надписи был изменен с зеленого на черный, поскольку, как пояснили разработчики, зеленый цвет трудночитаем, в особенности для людей с нарушениями зрения.

Фигурка робота с логотипа Android – это не просто аксессуар, это стильный и уникальный предмет, который позволит вам выразить свою приверженность инновационным продуктам Google. Объединяя в себе качество, дизайн и символичность, эта фигурка станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и отличным подарком для всех любителей технологий и Android.