«Чебурашка» и «Виноградники-2» под российским контролем.

После вчерашнего сообщения об эвакуации части Авдеевского гарнизона, ВСУ отдали в руки российской армии бывшую базу ПВО, известную как «Зенит». При этом в самом укрепрайоне остались раненые, которых не стали вывозить и бросили на произвол судьбы. С взятием «Зенита» продвижение ВС РФ на юге Авдеевки не остановилось и сегодня пришли новости, что под контроль взяты объекты «Чебурашка» и «Виноградники-2». Тем самым линия боестолкновения на южном фланге выровнялась и с карты исчезла так называемая «кишка».

Командование ВСУ отдало приказ на отход из вышеперечисленных укрепрайонов вечером 15 февраля 2024 года. В результате, украинские силы начали отступление в темноте, что придало событию яркий оттенок хаотичности и привело к выходу из строя большого количестве живой силы. Отступающие колоны ВСУ атаковали российские дроны, в результате неразберихи был открыт «дружественный огонь», а в завершении всего, часть техники и бойцов попала на свои же минные поля.

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Украинское правительство пока никак не комментирует падение укрепрайонов «Чебурашка» и «Виноградники-2». Однако один из их ТГ-каналов рассказал про переход «Чебурашки» под контроль российской армии, но при этом не упомянул о втором. Российская сторона, также пока не делает заявлений по этому поводу, но на ряде украинских карт в Авдеевке остались только два укрепленных района: на АКХЗ и «крепость» в высотной застройке. Если все пойдет по текущему сценарию, то и их гарнизоны в скором времени будут отводить или они окажутся в очень невыгодном положении.

Вообще, вокруг Авдеевки начала складываться ситуация, которая напоминает аналогичную в Бахмуте, когда «фортеция» почти пала и в украинских СМИ, и на Западе внезапно начали рассказывать, что это не такая уж и важная точка. Последние дни уже появились сообщения, что Авдеевка также уже не особо нужна и вообще, у Украины еще много городов.