После двухлетней аренды беспилотников MQ-9A Reapers страну ждут «Новые дроны для Войска польского»

Польское правительство продолжает активно накачивать страну западным вооружением под предлогом угрозы с востока. В частности, именно по этой причине полтора года назад, в октябре 2022 года, они взяли в аренду партию беспилотников MQ-9A «Жнец», сроком на два года.

Теперь же представитель компании General Atomics Aeronautical Systems, которой принадлежат арендованные машины, заявил, что поляки хотят приобрести другую версию БПЛА, а именно MQ-9B «Небесный страж». При этом звучат заявления, что эксплуатация поляками «Жнецов» позволила компании лучше понимать происходящую в Восточной Европе ситуацию.

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Американская компания-производитель дронов General Atomics Aeronautical Systems сообщила о том, что польское правительство рассматривает возможность приобретения крупной партии БПЛА MQ-9B Sky Guardian для нужд собственных вооруженных сил.

Со слов одного из директоров фирмы Марка Бринкли, военные хотят использовать беспилотник для проведения разведывательных и боевых операций. Особенно их впечатлила, со слов функционера, большая дальность полета и увеличенная грузоподъемность летательного аппарата. Что интересно, сколько именно хотят приобрести для Войска Польского нигде не уточняется и учитывая общее количество приобретаемого западного оружия, то скорее всего это очень крупная партия.

Вероятно, новые дроны поляки будут использовать для контроля обстановки на границе с Белоруссией и Российской Федерацией. БПЛА позволит постоянно мониторить происходящее там и пресекать вероятные попытки агрессии со стороны этих государств. Также вполне вероятно, «Небесные стражи» начнут курсировать на границе с Украиной, так как там обстановка также не самая позитивная.

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В любом случае сроки возможного поступления новых дронов в Польшу пока неизвестны и вполне вероятно их вообще не закупят.